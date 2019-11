De sociaaldemocratische Partido Socialista Obrero Español (PSOE) heeft de verkiezingen van zondag in Spanje gewonnen. De partij van de Spaanse premier Pedro Sánchez heeft 120 van de beschikbare 350 zetels bemachtigd. Morele winnaar lijkt echter de radicaal-rechtse partij Vox, die zoals verwacht haar aantal zetels meer dan verdubbelde.

De vijf grootste partijen: PSOE: 120 zetels (-3 ten opzichte van vorige verkiezingen)

PP: 88 zetels (+22)

Vox: 52 zetels (+28)

Unidas Podemos: 35 zetels (-7)

Ciudadanos: 10 zetels (-47)

Coalitievorming wordt echter voor beide kanten van het politieke spectrum moeilijk. Een rechtse regering, aangevoerd door Partido Popular (PP) en gesteund door Vox en het centrumrechtse Ciudadanos, zou volgens de laatste exitpolls tientallen zetels tekortkomen voor een meerderheid. De laatstgenoemde partij was de grote verliezer van de avond en moest bijna vijftig zetels afstaan.

Het PSOE kan met een verlies van enkele zetels de wonden likken, maar de kans op een linkse, Pro-Europese regering die premier Sánchez voor ogen heeft is flink geslonken doordat het links-populistische Unidas Podemos wél flink moest inleveren.

Sánchez moet om hulp gaan vragen bij bijvoorbeeld de Catalaanse onafhankelijkheidspartijen. Zowel de PSOE-leider als de Podemos-leider hebben zondagavond al gezegd dat zij maandag daarover met elkaar in gesprek gaan.

Sánchez stelde in een toespraak dat het zijn prioriteit is om een stabiele regering te vormen en daarbij rekening te houden met de meerderheid van de Spanjaarden. "Ik wil een beroep doen op de politieke partijen om de politieke situatie in Spanje te deblokkeren", aldus de demissionair premier.

Radicaal-rechts spint garen bij onrust in Catalonië

De verkiezingen waren alweer de vierde in het land binnen de laatste vier jaar, nadat gesprekken tussen de PSOE en Podemos in september spaak liepen.

Het radicaal-rechtse Vox lijkt geprofiteerd te hebben van de onrust in Catalonië. Medio oktober werden negen Catalaanse leiders veroordeeld tot jarenlange celstraffen vanwege opruiing bij het onafhankelijkheidsreferendum in 2017, waarna massaal protesten uitbraken.

Vox heeft altijd een harde lijn op Catalonië gehouden en andere veelbesproken thema's zoals immigratie. Dat leverde hen in april hun eerste 24 zetels op. Tijdens de afgelopen verkiezingen benadrukte Abascal opnieuw het belang van een "verenigd Spanje".

Het is niet onwaarschijnlijk dat de Spanjaarden begin 2020 opnieuw naar de stembus moeten. In een peiling van El Pais bleek dat meer dan de helft van de Spanjaarden verwacht dat er géén coalitie gesmeed kan worden na de huidige verkiezingen.