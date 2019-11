De Boliviaanse president Evo Morales en vicepresident Álvaro García Linera hebben zondag hun ontslag ingediend. Deze beslissing volgt na dagen van felle kritiek op een omstreden verkiezingsuitslag.

Volgens Morales is zijn ontslagbrief zondagmiddag naar het parlement gestuurd. Hij zei dat tijdens een toespraak op televisie. Later op de dag werd hij gespot toen hij het presidentiële vliegtuig instapte, om mogelijk te vluchten naar Argentinië, aldus Boliviaanse media.

Morales claimde de presidentsverkiezingen van 20 oktober te hebben gewonnen doordat hij een voorsprong van 10,56 procentpunten had op zijn naaste concurrent. Een dergelijk verschil is in Bolivia groot genoeg om al meteen in de eerste ronde tot winnaar te worden uitgeroepen.

Echter was het tellen van de stemmen zonder duidelijke verklaring een dag lang gestaakt, waarop beschuldigingen van manipulatie en fraude aan het adres van Morales volgden.

Politie sluit zich aan bij protesten tegen regering

De president was alsnog vastberaden om te beginnen aan zijn vierde termijn als president van het land, waar hij sinds 2006 aan de macht is. Echter accepteerde zijn belangrijkste concurrent, Carlos Messa, de uitslag niet en eiste hij nieuwe verkiezingen.

In Bolivia kwam zijn achterban de laatste weken veelvuldig de straten op om Messa te steunen en de laatste dagen sloten ook politiekorpsen in drie grote Boliviaanse steden zich aan bij de demonstranten.

Morales sprak eerder dit weekend nog van een "staatsgreep" en weigerde toe te geven aan de roep om zijn aftreden. Wel wilde hij nieuwe verkiezingen organiseren.