De Cambodjaanse oppositieleider Kem Sokha is zondag na ruim twee jaar huisarrest vrijgelaten. Hij werd in 2017 gearresteerd op verdenking van landverraad. Het is Sokha echter niet toegestaan om het land te verlaten of politieke activiteiten te ondernemen.

De vrijlating komt volgens een woordvoerder van het Cambodjaanse ministerie van Justitie doordat Sokha "meewerkend is geweest met de autoriteiten".

Sokha werd in september 2017 samen met twee lijfwachten gearresteerd door een politiemacht van meer dan honderd agenten. De regering van premier Hun Sen verdenkt Sokha van samenzwering met de Verenigde Staten om de regering van Sen omver te gooien.

Sen is sinds 1985 premier van Cambodja en daarmee is hij de langst zittende minister president ter wereld.

De versoepeling van de maatregelen tegen Sokha komen een dag nadat oppositieleider Sam Rainsy aankwam in Maleisië vanuit Parijs, om door te reizen naar Cambodja. Rainsy zat sinds 2015 in Parijs in vrijwillig ballingschap, nadat hij werd veroordeeld voor smaad.

Rainsy en Sokha waren beide leden van de inmiddels ontbonden Cambodjaanse Nationale Reddingspartij (CNRP). De 118 leden van deze partij mogen tot 2022 geen politiek bedrijven.