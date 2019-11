De klokkenluider die het telefoongesprek van Amerikaanse president Donald Trump en Oekraïense president Volodymyr Zelensky aan het licht bracht, zal niet getuigen in het afzettingsonderzoek naar Trump. Dat zegt de Democratische toppoliticus Adam Schiff in een brief in handen van CNN. Hiermee wijst Schiff het verzoek van de Republikeinen af.

De klokkenluider binnen de Amerikaanse inlichtingendiensten sloeg intern alarm over een telefoongesprek tussen Trump en Zelensky, waarin de Amerikaanse president zijn Oekraïense ambtsgenoot onder druk zou hebben gezet om de Democratische Partij, presidentskandidaat Joe Biden en diens zoon Hunter strafrechtelijk te onderzoeken.

Schiff stelt dat er inmiddels genoeg informatie is om de klacht van de klokkenluider te bewijzen en er inmiddels zelf meer aanvullende informatie naar boven is gekomen. Hierdoor meent de Democraat dat een getuigenis door de klokkenluider overbodig is. Ook zou een getuigenis de klokkenluider in persoonlijk gevaar kunnen brengen, meent Schiff, na bedreigingen door Trump. De advocaat van de klokkenluider stelde al eerder dat zijn cliënt anoniem wil blijven.

De Republikeinen in het Amerikaanse Lagerhuis maakten zaterdag een lijst bekend met gewenste getuigen om te ondervragen in het onderzoek naar de Oekraïneaffaire. Op de lijst staan naast de klokkenluider ook onder meer Joe en Hunter Biden en speciaal vertegenwoordiger van de VS in Oekraïne Kurt Volker.

De Republikeinen maakten de lijst bekend op het moment dat het afzettingsonderzoek van de Democraten een nieuwe, publiekere fase ingaat. De eerste openbare hoorzittingen van getuigen in de affaire zijn volgende week. Deze vonden tot nu toe achter gesloten deuren plaats, maar worden nu ook op televisie uitgezonden.

Trump zou Oekraïense regering onder druk hebben gezet

Amerikaanse president Donald Trump wordt ervan beschuldigd de Oekraïense regering onder druk te hebben gezet. Vanwege die beschuldiging loopt er inmiddels een afzettingsonderzoek tegen hem.

De president zou de druk hebben uitgevoerd omdat hij een strafrechtelijk onderzoek wilde naar de zoon van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden, Hunter. Hunter Biden was bestuurslid van het Oekraïense energiebedrijf Burisma.

Trump heeft bijna 400 miljoen dollar (ruim 361 miljoen euro) aan militaire hulp teruggehouden en een ontmoeting geweigerd met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, volgens beschuldigingen om een onderzoek naar Hunter Biden af te dwingen. Trump bestempelt het onderzoek als een "heksenjacht" van de Democraten.