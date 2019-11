De brandweer in de Australische provincie New South Wales bereidt zich voor op het erger worden van de bosbranden aankomende week. De hulpdiensten kondigden zondag aan dat ze meerdere branden in de regio niet op tijd zullen kunnen stoppen en het gevaar door de branden dinsdag mogelijk een hoogtepunt bereikt. Tot nu toe zijn drie mensen overleden door de branden in Australië en zijn 150 huizen verwoest.

De brandweer meldt dat onder de huidig omstandigheden, de vlammen snel kunnen verspreiden en "huizen en levens zullen bedreigen". De hulpdiensten benadrukken dat de middelen om de branden te bestrijden beperkt zijn en mogelijk niet iedereen die in gevaar is hulp zou kunnen krijgen.

In de naastgelegen provincie Queensland is de noodtoestand uitgeroepen wegens de branden. Daar moesten twintigduizend mensen hun huizen verlaten en is het inmiddels verboden om activiteiten te ondernemen waardoor brand kan ontstaan.

Australië heeft vaker te maken met bosbranden, maar vanwege een extreem droge winter ziet het land meer branden dan normaal in deze tijd van het jaar. De brandweer denkt dat in december, januari en februari, de Australische zomermaanden, nog kunnen toenemen.

Op vrijdag gaven de Australische autoriteiten een recordaantal van zeventien noodwaarschuwingen voor bosbranden op een enkele dag af. Premier Scott Morrison zei zaterdag op Twitter dat de branden "angstaanjagend" zijn en dat de regering haar best doet om de mensen te helpen.