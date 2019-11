In minstens drie Boliviaanse steden hebben politieagenten zich aangesloten bij de aanhoudende protesten tegen de regering, schrijft The Guardian zaterdag. De regering van president Evo Morales stelt dat er een staatsgreep op komst is.

De Boliviaanse defensieminister Javier Zavaleta zei vrijdag dat het leger voorlopig niet wordt ingezet tegen de muitende politieagenten, schrijft The Guardian. In het land is het al wekenlang onrustig nadat Morales, de langst zittende president in Zuid-Amerika, in oktober werd beschuldigd van verkiezingsfraude.

Om hoeveel muitende politieagenten het gaat is niet duidelijk. The Guardian schrijft dat het agenten betreft in minstens drie grote Boliviaanse steden: Sucre, Santa Cruz en Cochabamba. Ook zijn er beelden van mogelijk muitende agenten in La Paz. Het hoofd van de politie ontkent dat agenten zich bij de protesten hebben aangesloten.

"Broeders en zusters, onze democratie wordt bedreigd door een staatsgreep, aangewakkerd door gewelddadige groepen die onze grondwettelijke orde ondermijnen", twitterde Morales zaterdag. Ook het Boliviaanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelde dat er een coup op komst zou zijn, bekokstoofd door "radicale burgerorganisaties".

Luis Fernando Camacho, een vooraanstaand figuur in de antiregeringsprotesten, reageert dat "wij niet zijn gekomen om een president af te zetten, maar om Bolivia te bevrijden van een dictatuur".

Op 20 oktober verklaarde Morales dat hij de verkiezingen had gewonnen. Maar het tellen van de stemmen was toen zonder duidelijke verklaring al een dag lang gestaakt. De president werd vervolgens beschuldigd van manipulatie en fraude, waarop inwoners de straat op gingen, stakingen organiseerden en wegen blokkeerden.

Politieagenten zwaaien met de Boliviaanse vlag tijdens een antiregeringsprotest in La Paz (Beeld: Reuters).