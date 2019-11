De Republikeinen in het Amerikaanse Lagerhuis hebben bekendgemaakt wie ze willen ondervragen in het onderzoek naar de Oekraïneaffaire. De lijst bevat zoals verwacht onder meer Hunter Biden, zoon van Democraat Joe Biden, speciaal vertegenwoordiger van de VS in Oekraïne Kurt Volker en de klokkenluider die het huidige onderzoek in gang zette.

Laatstgenoemde is bereid om per brief vragen te beantwoorden van Republikeinse Congresleden. De advocaat van de klokkenluider stelt dat zijn cliënt "koste wat kost" anoniem wil blijven.

"Het Amerikaanse volk verdient het om deze mensen in een openbare setting te horen", stelt Devin Dunes, de hoogste Republikein in het afzettingsonderzoek naar Trump. Dunes vindt dat het onderzoek tegen Trump "oneerlijk en ondoorzichtig" is.

De Republikeinen publiceren de lijst op een moment dat het afzettingsonderzoek van de Democraten een nieuwe, publiekere fase ingaat. Volgende week zijn de eerste openbare hoorzittingen van getuigen in de affaire. Deze worden ook op televisie uitgezonden. Tot nu toe vonden ze nog achter gesloten deuren plaats.

De Republikeinen hebben ook de Amerikaanse zakenman Devon Archer opgeroepen. Hij zou bij hetzelfde Oekraïense energiebedrijf als Hunter, Burisma, hebben gewerkt als raadgevend bestuurslid. Archer zou "als ervaren werknemer in Oekraïne" de corruptie in het land kunnen verklaren.

Tim Morrison, oud-topadviseur op het gebied van Rusland en Europa bij de Nationale Veiligheidsraad, moet ook vragen beantwoorden. De inmiddels opgestapte Morrison was een van de overheidsfunctionarissen die meeluisterden tijdens het gewraakte telefoongesprek.

Verder moeten Alexandra Chalupa (medewerkster ambassade van Oekraïne in VS), Nellie Ohr (aannemer bij inlichtingenbureau Fusion gps) en David Hale (diplomaat) uitleg komen geven. De Democraten in het Huis van Afgevaardigden mogen de eisen van de Republikeinen niet tegenhouden, schrijft CNN.

Afzettingsonderzoek gaat om omstreden telefoongesprek Trump

Tegen de Amerikaanse president Donald Trump loopt een afzettingsonderzoek omdat hij ervan wordt beschuldigd de Oekraïense regering onder druk te hebben gezet.

Dit zou de president hebben gedaan omdat hij een strafrechtelijk onderzoek wilde naar de zoon van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden. De zoon van Biden, Hunter, was bestuurslid van het Oekraïense energiebedrijf Burisma.

Trump zou volgens de beschuldigingen bijna 400 miljoen dollar (ruim 361 miljoen euro) aan militaire hulp hebben geblokkeerd en een ontmoeting hebben geweigerd met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Trump bestempelt het onderzoek als een "heksenjacht" van de Democraten.