Duitsland heeft zaterdag de val van de Berlijnse Muur in 1989 herdacht. Onder de aanwezigen bij de ceremonies in de hoofdstad waren de leiders van Polen, Hongarije, Tsjechië en Slovenië.

Het westen en oosten van de stad werden tot dertig jaar geleden van elkaar gescheiden met een kilometerslange muur. De bouw van de muur begon in 1961, jaren nadat Duitsland in tweeën was gedeeld.

De autoriteiten verwelkomden de regeringsleiders en andere gasten zaterdag bij het herdenkingsmonument op de Bernauer Strasse, een openluchttentoonstelling van ongeveer 1,4 kilometer lang met verhalen over het leven in Berlijn.

De Duitse president Frank-Walter Steinmeier en bondskanselier Angela Merkel hebben met de regeringsleiders bloemen neergelegd bij een nog bestaand deel van de Berlijnse Muur, net als anderen die de val van de muur herdachten.

Steinmeier: Dank voor moed in andere landen

"Zonder de moed en de vrijheidswens van de Polen, Hongaren, Tsjechen en Slowaken waren de vreedzame revoluties in het oosten van Europa en de eenwording van Duitsland niet mogelijk geweest", zei Steinmeier in zijn toespraak.

Hongaarse grenswachters lieten in augustus 1989 voor het eerst inwoners van Oost-Duitsland toe in Hongarije. Daarmee maakten ze de weg vrij voor de val van de Berlijnse Muur en daarmee het einde van het IJzeren Gordijn, een scheidingslijn tussen het kapitalistische westen en communistische oosten.

Hoewel het overgrote deel van de Berlijnse Muur is gesloopt, staan er nog stukken op hun oorspronkelijke plek. Deze gelden tegenwoordig als grote trekpleisters voor toeristen uit de hele wereld.