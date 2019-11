Een omstreden stuk land in de Indiase stad Ayodhya dat door zowel moslims als hindoes wordt geclaimd, is zaterdag door het hooggerechtshof toegewezen aan de hindoes. Ook is bepaald dat de moslims een ander perceel toegewezen krijgen.

De twee religieuze groepen hebben al decennialang ruzie over het stuk land in het noordoosten van India, waarop tot 1992 een moskee stond.

Het gebedshuis werd in dat jaar verwoest door hindoes die zeggen dat de hindoegod Ram op precies dezelfde plek werd geboren, vóór de bouw van de moskee in 1528.

Het hof acht bewezen dat onder de overblijfselen van de moskee resten van een hindoetempel zijn gevonden.

Duizenden doden bij conflicten om perceel

De verwoesting van de moskee leidde in de jaren negentig tot conflicten in heel het land, waarbij zo'n tweeduizend doden vielen. De meeste slachtoffers waren moslim. Sindsdien lopen er rechtszaken over het inmiddels zwaarbeveiligde stuk land dat slechts 1,1 hectare groot is.

De Indiase autoriteiten stuurden in aanloop naar de uitspraak van het hof duizenden paramilitairen en agenten naar Ayodhya. Nu besloten is naar wie de grond gaat, kan een begin worden gemaakt met de bouw van een hindoetempel.

Hindoes vieren feest na de uitspraak van het hooggerechtshof in New Delhi. (Foto: Reuters)