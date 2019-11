Australische autoriteiten melden zaterdag dat drie mensen zijn overleden door de bosbranden in het oosten van het land. Verder worden vier personen vermist en zijn minstens 150 huizen verwoest.

Twee doden zijn gevallen bij een brand in de plaats Glen Innes, ongeveer 550 kilometer ten noorden van Sydney. In het dorp Taree werd later een lichaam gevonden in een uitgebrande woning. De brandweer verwacht dat het aantal vermisten zaterdag nog zal oplopen.

Er zijn vaker bosbranden in Australië, maar door een extreem droge winter zijn er dit jaar meer dan normaal in deze periode van het jaar. De brandweer verwacht in de Australische zomermaanden december, januari en februari nog veel meer branden.

Op vrijdag gaven de Australische autoriteiten een recordaantal van zeventien noodwaarschuwingen voor bosbranden op een enkele dag af.

In de noordelijke staat Queensland brachten duizenden inwoners van de badplaats Noosa de nacht in evacuatiecentra door als gevolg van de bosbranden. Zo'n twintigduizend mensen in de regio moesten hun huis verlaten.

Premier Scott Morrison zei zaterdag op Twitter dat de branden "angstaanjagend" zijn en dat de regering haar best doet om de mensen te helpen.