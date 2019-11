De Braziliaanse oud-president Luiz Inácio Lula da Silva heeft vrijdag op last van de rechter de gevangenis verlaten. De voor corruptie veroordeelde Lula zat nog een straf uit, maar profiteert van een uitspraak van het Hooggerechtshof.

De Braziliaanse hoogste rechter bepaalde donderdag dat een persoon pas gevangen gezet kan worden als hij of zij geen mogelijkheid meer heeft om in hoger beroep te gaan. Deze uitspraak heeft niet alleen betrekking op Lula, maar ook op circa vijfduizend andere gedetineerden in Brazilië.

Het besluit van het Hof zal ook betrekking hebben op personen die veroordeeld waren op basis van een groot onderzoek naar corruptie, de zogenoemde 'Operatie Car Wash'. Het betreft tientallen Braziliaanse toppolitici en zakenlieden, die nu ineens vrijkomen.

Lula (74) verdween in 2018 achter de tralies vanwege corruptie en witwassen. In eerste instantie zat hij een celstraf van twaalf jaar uit, maar in april werd die verkort naar acht jaar en tien maanden. Een Braziliaanse rechter besloot over te gaan tot de strafvermindering, omdat ze tot de conclusie kwam dat de opgelegde straf te zwaar was.

Populaire oud-president na termijn veroordeeld voor corruptie

Lula kwam in de problemen toen aan het licht kwam dat hij een luxe strandhuis had aangenomen van een bedrijf. In ruil daarvoor bevoordeelde de president dat bedrijf tijdens zijn ambtstermijn bij het uitbesteden van klussen.

De Braziliaanse oud-president heeft altijd volgehouden nooit iets verkeerd te hebben gedaan. Hij stond tussen 2003 en 2010 aan het hoofd van de regering in het Zuid-Amerikaanse land. In die periode drong hij de armoede in Brazilië succesvol terug, wat hem veel populariteit opleverde.