Turkije gaat gevangen IS-strijders vanaf maandag naar hun thuisland terugsturen, zegt de Turkse minister Suleyman Soylu van Binnenlandse Zaken vrijdag tegen staatsmedia. Om hoeveel personen het gaat, is niet direct duidelijk.

Soylu maakte zijn plannen eerder deze maand bekend, maar vertelde toen niet de repatriëring zou beginnen. Het maakt volgens de minister niet uit of een land de nationaliteit van een Syriëganger heeft ingetrokken. Ook zij worden teruggestuurd.

Europese landen doen volgens Soylu niet genoeg om IS-strijders terug te halen. "Landen zeggen dat IS-strijders moeten worden berecht in het land waar zij vastzitten", zei hij afgelopen weekend. "We kunnen dit niet accepteren."

De Turkse autoriteiten vinden dat de Europese Unie Turkije onvoldoende steunen. De aankondiging van donderdag komt een dag nadat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan opnieuw kritiek leverde op het Europese samenwerkingsverband.

Turkije wil in het noordoosten van Syrië een zogeheten 'veilige zone' creëren, zodat twee miljoen Syrische vluchtelingen in Turkije terug kunnen keren naar hun thuisland. Turkije huisvest op dit moment meer dan 3,5 miljoen vluchtelingen.

"Of we de steun ontvangen of niet, we blijven hulp verlenen aan de gasten in onze land. Maar als dit niet werkt, zullen we de deuren naar Europa openen", zei Erdogan donderdag. Hij dreigde hier vorige maand ook mee, nadat de Turkse troepen het noordoosten van Syrië binnenvielen.

Veel landen reageerden kritisch op Erdogans besluit om in Syrië het gevecht aan te gaan met de Koerdische YPG, een militie die door de Turken wordt gezien als onderdeel van de PKK. Bij de gevechten tussen de twee partijen vielen honderden doden.