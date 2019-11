Duitse hulpdiensten hebben vrijdag 35 mijnwerkers uit een mijnschacht in de Oost-Duitse gemeente Teutschenthal gered, schrijven Duitse media. De schacht stortte in door een explosie. Twee personen zijn gewond geraakt.

Omstreeks 9.00 uur werd een noodsignaal verstuurd vanuit de mijn. De werkers zaten op ongeveer 700 meter diepte in een beveiligde kamer, waar zij van zuurstof werden voorzien.

De politie had al snel contact met de personen. Eén mijnwerker is zwaargewond en een ander lichtgewond, zegt een woordvoerder van de politie tegen de Mitteldeutsche Zeitung. Via een intacte mijnschacht kwamen de werkers weer naar buiten.

De ingestorte mijnschacht zou niet gebruikt worden om grondstoffen te delven, maar om mijnafval in te dumpen.