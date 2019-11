Ruim de helft van een koalapopulatie in een kustreservaat in de Australische provincie New South Wales is uitgeroeid als gevolg van zware bosbranden, melden lokale experts vrijdag op basis van een schatting.

De totale populatie in het Lakes Innes Nature Reserve bestond uit ongeveer 500 tot 600 koala's, waarvan er nu ongeveer 350 zijn omgekomen als gevolg van zware natuurbranden. Verplegers hebben geredde koala's opgevangen in een ziekenhuis voor koala's. Daar worden de wonden van de dieren behandeld en krijgen de dieren flesvoeding en eucalyptusbladeren.

De dieren die nog in het reservaat zitten, worden nog bedreigd door een van de grote natuurbranden in New South Wales. De verzorgers van het reservaat verwachten nog minstens tien dagen nodig te hebben om de volledige schade voor de populatie in kaart te brengen.

Het ging al niet goed met Australische koala's. De dieren zien hun leefgebieden slinken door ontbossing en klimaatverandering. Door stijgende temperaturen daalt ook de voedingswaarde van eucalyptusbladeren, de vaste en enige maaltijd van de kleine zoogdieren. Ook worden grote delen van Australische koalapopulaties geteisterd door chlamydia-infecties, zo schreven wetenschappers in april in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.

Een expert zegt tegen persbureau Reuters dat de totale koalapopulatie slinkt. Als die daling doorzet, kan de soort halverwege deze eeuw uitsterven.

Duizenden Australiërs geëvacueerd als gevolg van bosbranden

Duizenden inwoners van verschillende plaatsen in de provincies New South Wales en Queensland moesten vrijdag hun huizen verlaten vanwege de hevige bosbranden.

In New South Wales kampen hulpdiensten met zeventien grote branden en vijftig kleinere vuren. Sommige mensen zouden vastzitten in hun woning. In Queensland woeden achttien grote branden. De vuren worden heviger door windvlagen.

Jaarlijks krijgt Australië te maken met bosbranden, maar die van dit jaar zijn opvallend heftig. In oktober kwam een ouder echtpaar in New South Wales om het leven door een van de branden.