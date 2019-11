Een student van de universiteit van Hong Kong is vrijdag overleden nadat hij afgelopen weekend tijdens demonstraties was gevallen. Hij is daarmee de eerste dode van de anti-regeringsdemonstraties die al bijna een half jaar in de stad plaatsvinden.

De student Chow Tsz-lok was 22 jaar en zat in zijn tweede jaar van zijn opleiding informatica. Het is niet duidelijk wat voor verwondingen hij precies opliep toen hij afgelopen weekend ten val kwam. Volgens de lokale politie zou hij een verdieping naar beneden zijn gevallen in een parkeergarage.

Studenten en jongeren zijn het gros van de demostranten die sinds juni protesteren in Hongkong. Ze demonstreren onder meer voor meer democratie en minder bemoeienis van de Chinese overheid.

De dood van de student zal waarschijnlijk zorgen voor veel woede en nieuwe demonstraties tegen de politie van Hongkong. De politie wordt al langer beschuldigd van buitensporig geweld, nadat begin oktober een achttienjarige jongen werd geraakt door een politiekogel.