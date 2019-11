Zeker vier mensen zijn vrijdag omgekomen door een aardbeving in het noordwesten van Iran. Zeventig anderen raakten gewond, aldus de Iraanse staatstelevisie.

De aardbeving met een magnitude van 5.8 vond plaats om 2.17 uur plaatselijke tijd. Veel mensen werden wakker geschud en renden in paniek de straat op.

De staatstelevisie deelde verder geen details over de slachtoffers. Het was een zware beving die volgens het European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) door zeker twintig miljoen mensen in de regio moet zijn gevoeld.

Iran heeft vaker te maken met aardbevingen. Twee jaar geleden kwamen zeker 530 mensen om het leven door een beving nabij de grens met Irak. Ook raakten meer dan achtduizend mensen gewond.

Zo'n zware beving, de dodelijkste in Iran in meer dan tien jaar tijd, is daarna niet meer voorgekomen. Wel zijn er regelmatig bevingen die minder schade en doden tot gevolg hebben. Zo vielen er in augustus 2018 nog doden toen het westen van het land werd getroffen door een beving met een kracht van 6.1.