Het noordwesten van Iran is vrijdag getroffen door een aardbeving waarbij minstens 4 doden en 70 gewonden zijn gevallen, aldus de Iraans staatstelevisie.

De aardbeving met een magnitude van 5.8 vond plaats om 2.17 uur plaatselijke tijd. Veel mensen werden uit hun slaap wakker geschud en renden in paniek de straat op.

De staatstelevisie gaf verder geen details over de slachtoffers.Het was een zware beving die volgens het Europees-Mediteraanse aardbevingscentrum (EMSC) door zeker 20 miljoen mensen in de regio moet zijn gevoeld.