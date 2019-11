De Chileense president Sebastián Piñera heeft donderdag aangekondigd extra maatregelen te willen treffen om de onrusten in het land tegen te gaan.

Piñera wil dat de straffen voor plunderen, openbare geweldpleging en vernielingen tijdens protesten worden verhoogd. Ook vindt hij dat betogers die hun gezicht bedekken, nog zwaarder moeten worden gestraft.

Daarnaast moeten politieagenten volgens Piñera extra bescherming krijgen.

Het is onrustig in Chili sinds de regering begin oktober diverse prijsstijgingen aankondigde. Voor veel Chilenen was de druppel die de emmer deed overlopen een duurder metroticket tijdens de spits. Die steeg van ongeveer 800 Chileense peso naar 830 Chileense peso (1,05 euro). In het land is al langer sprake van sociale ongelijkheid.

Duizenden betogers zijn de afgelopen weken de straat opgegaan. Door de hevige demonstraties zijn al 20 mensen overleden en is er voor miljoenen dollars aan schade aangericht.