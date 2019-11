Demonstranten hebben woensdag in het Boliviaanse dorp Vinto hun burgemeester Patricia Arce met rode verf besmeurd en haar vervolgens door de straten gesleept. Ook knipten ze haar haren af.

Volgens de demonstranten is het aan Arce te wijten dat woensdag twee mensen om het leven kwamen tijdens protesten tegen de overheid. De burgemeester werd uiteindelijk aan de politie overgedragen, die haar voor behandeling naar een lokaal ziekenhuis bracht.

Het is al lange tijd onrustig in Bolivia, nadat de Boliviaanse president Evo Morales op 20 oktober de verkiezingen zou hebben "gemanipuleerd" om een beslissende stemronde op 15 december te voorkomen.

In het land is een voorsprong van 10 procentpunten nodig om een tweede stemronde te voorkomen, of moet een van de kandidaten minstens de helft van de stemmen in de wacht slepen. De eerste berichten na de verkiezing toonden een voorsprong van Morales van 8 procentpunten op zijn tegenstander Carlos Messa, waarna het tellen van de stemmen om uiteenlopende redenen werden stilgelegd.

Een dag later bleek Morales meer dan 10 procentpunten op zijn tegenstander voor te liggen. De oppositie zette grote vraagtekens rondom het tellen van de stemmen.