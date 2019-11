De Amerikaanse president Donald Trump moet 2 miljoen dollar (1,8 miljoen) euro betalen vanwege het misbruiken van zijn liefdadigheidsorganisatie. Dat oordeelde een rechter in New York donderdag, meldt persbureau AP.

Volgens de rechter misbruikte Trump bijna al het geld om zijn politieke en zakelijke belangen te bevorderen. Ook bepaalde de rechter dat de Donald J. Trump Foundation gesloten wordt. Het geld dat nog in het fonds zat, 1,7 miljoen dollar, moet de president overmaken naar non-profitorganisaties.

De aanklager van New York spande vorig jaar een rechtszaak aan met als reden dat Trump en zijn familie de stichting illegaal gebruikten als verlengstuk van Trumps bedrijven en zijn presidentiële campagne. De aanklager had een schikking van 2,8 miljoen dollar geëist.

De grootste uitgave van het goede doel ging naar het behoud van Central Park in New York. Met de ongeveer 264.231 dollar werd een fontein opgeknapt. Volgens de aanklager was Trump hier ook bij gebaat, omdat de fontein recht voor de Trump Tower in New York staat.

Trumps familie profiteerde zelfs van de kleinste donatie. Dat ging om een schenking aan de Amerikaanse padvinders, precies in het jaar dat Donald Trump Jr. lid werd. Het inschrijvingsgeld bedroeg 7 dollar.

Zowel de uitgave voor de fontein als de schenking aan de padvinders werd in 1989 gedaan.