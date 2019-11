De Franse president Emmanuel Macron heeft de NAVO "hersendood" genoemd in een interview met het Britse tijdschrift Economist Magazine, waar onder meer persbureau AFP donderdag delen van heeft ingezien.

Macron klaagt in het blad over "een totaal gebrek aan coördinatie tussen Europa en de Verenigde Staten". Als voorbeeld noemt hij de recente inval in Syrië door het belangrijke NAVO-lid Turkije "Een agressieve actie in een gebied waar onze gezamenlijke belangen op het spel staan."

De actie van Turkije in het Noord-Syrië gericht tegen Koerdische strijders werd krachtig veroordeeld door NAVO-landen zoals Frankrijk, maar mede mogelijk gemaakt doordat de Amerikaanse president Donald Trump zijn troepen besloot terug te trekken uit het gebied.

De uitspraken van Macron zijn opmerkelijk explosief en hij lijkt daarmee de toon te willen zetten in aanloop naar de komende NAVO-top volgende maand in het Verenigd Koninkrijk.

'NAVO moet problemen erkennen'

Hoewel de Franse president tevreden over de communicatie tussen legers van NAVO-landen en de gezamenlijke operaties is, is volgens hem het moment aangebroken om te erkennen dat de NAVO "strategisch en politiek een probleem heeft".

Macron hekelt de inzet van de VS voor de NAVO. Volgens hem moeten de Amerikanen zichzelf gaan afvragen waar de verdragsorganisatie voor staat, omdat Trump de alliantie "als een commercieel project" ziet. Macron voegt daaraan toe dat "Europa de capaciteit heeft om zichzelf te verdedigen". Hij pleitte in het verleden al vaker voor een Europees leger.

Daarnaast zegt Macron dat het "van cruciaal belang" is om "zonder naïveteit" toenadering te zoeken tot Moskou. Dit proces zal volgens hem wat tijd kosten. Rusland keek altijd met veel argwaan naar de NAVO, aangezien het bondgenootschap in 1949 is opgericht als antwoord op het communistische machtsblok de Sovjet-Unie.