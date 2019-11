De 39 overleden personen die vorige maand in een Britse vrachtwagen werden aangetroffen, waren allemaal Vietnamees. Dit meldt de politie in Essex na de identificatie van de groep. De nabestaanden van de slachtoffers zijn op de hoogte gebracht.

De acht vrouwen en 31 mannen werden op 23 oktober ontdekt in een gekoelde trailer, kort nadat deze in de haven van Purfleet werd opgehaald door een vrachtwagen. De trailer kwam uit het Belgische Zeebrugge.

De slachtoffers komen uit de Vietnamese provincies Haiphong, Hai Duong, Nghe An, Ha Tinh, Quang Binh en Hue. De politie heeft geen namen gedeeld met de media, maar kort na de vondst van de lichamen meldden Vietnamese ouders al dat hun kind een van de slachtoffers was.

De lokale politie werkte bij de identificatie van de slachtoffers samen met Vietnamese agenten die op deze zaak waren gezet. Dat dit deel van het onderzoek is afgerond, ziet de politie als een belangrijke stap in het proces. "Nu kunnen we met onze Vietnamese collega's de families van de slachtoffers bijstaan."

Arrestaties in Verenigd Koninkrijk en Vietnam

In het onderzoek naar het transport van de 39 Vietnamezen zijn in zowel het Verenigd Koninkrijk als Vietnam verdachten aangehouden. Meerdere personen, onder wie de vrachtwagenchauffeur uit Noord-Ierland, worden verdacht van doodslag en mensenhandel.

Er zijn in totaal tien verdachten aangehouden. Er wordt nog gezocht naar twee broers uit Noord-Ierland.