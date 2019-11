De Congolese krijgsheer Bosco Ntaganda (45) is donderdag door het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag veroordeeld tot dertig jaar celstraf wegens diverse oorlogsmisdaden. Ntaganda, alias 'The Terminator', werd in juli schuldig bevonden aan moord, verkrachting, het ronselen van kindsoldaten en het hebben van seksslavinnen.

Ntaganda is veroordeeld voor in totaal achttien misdaden, na een rechtszaak die uit 248 hoorzittingen bestond. Tachtig getuigen en experts zijn ondervraagd.

De krijgsheer nam deel aan een conflict in de Congolese regio Ituri rond onder meer de natuurlijke grondstoffen die er werden gedolven. Ntaganda pleegde de oorlogsmisdaden tussen 2002 en 2003 en naar schatting kwamen miljoenen mensen om bij deze strijd.

Ntaganda was een leidinggevende van een Congolese rebellengroep die werd opgericht door de voormalige politicus Thomas Lubanga. Lubanga werd eerder al veroordeeld door het ICC en is de eerste persoon die een straf kreeg opgelegd door het Internationaal Strafhof in Den Haag.

Het ICC zocht sinds 2006 naar Ntaganda, maar die kon pas in 2013 worden opgepakt toen hij zich overgaf aan leden van de Amerikaanse ambassade in zijn geboorteland Rwanda. Ntaganda ging enige tijd in hongerstaking uit protest tegen de beschuldigingen tegen hem. Hij heeft zijn misdaden altijd ontkend.

De opgelegde straf van dertig jaar is de langste celstraf die het ICC in Den Haag ooit heeft opgelegd.