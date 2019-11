De Parijse politie heeft donderdag, een dag na de aanscherping van het Franse immigratiebeleid, twee migrantenkampen ontruimd. De zestienhonderd bewoners zijn in bussen weggevoerd naar diverse opvangcentra.

De migranten leefden in geïmproviseerde kampen langs snelwegen in het noorden van de Franse hoofdstad. "Ik zal dit soort installaties langs de kant van de weg of op andere openbare plaatsen in Parijs niet langer tolereren", zegt de lokale politiechef Didier Lallement.

De evacuatie van de bewoners verliep zonder incidenten. Onder hen zijn statushouders die niet in de door de autoriteiten aangeboden woningen willen verblijven en migranten van wie asielaanvragen zijn afgewezen. De laatstgenoemde groep moet het land alsnog verlaten.

Migranten vaker naar Parijs na sluiting 'jungle'

Eind 2016 werd het grote migrantenkamp in Calais gesloten. De bewoners probeerden vanuit die havenstad de oversteek naar Engeland te maken, vaak door in vrachtwagens die onderweg waren naar de veerboot te klimmen. Na de sluiting van 'de jungle' kwamen steeds meer migranten naar Parijs.

De Parijse autoriteiten hebben meermaals pogingen gedaan om de kampen te sluiten, maar deze doken enkele maanden na de ontruimingen weer op. Om te voorkomen dat dit weer gebeurt, zal de politie de komende tijd extra surveilleren op de plekken waar de ontruimingen donderdag hebben plaatsvonden.

Premier Edouard Philippe liet woensdag weten het migrantenbeleid aan te passen, waar de sluiting van de kampen in Parijs een gevolg van is. Ook wordt het moeilijker om de Franse nationaliteit te verkrijgen en krijgen volwassen migranten pas drie maanden later toegang tot gratis gezondheidszorg.