Twee voormalig werknemers van Twitter zijn woensdag door de Verenigde Staten aangeklaagd wegens spionage voor het tegen betaling doorspelen van privégegevens van gebruikers aan Saoedi-Arabië.

Er is ook nog een derde persoon aangeklaagd, een Saoediër die op dit moment vastzit in de Verenigde Staten. De twee medewerkers zijn al een tijd terug in Saoedi-Arabië.

In de aanklacht tegen de drie mannen staat onder andere dat ze voor de Saoedische koninklijke familie werkten zonder dat gemeld te hebben aan de Amerikaanse overheid. Vervolgens zou een van de mannen de gegevens van het Twitteraccount van een criticus van koninklijke familie hebben doorgespeeld, waaronder diens mailadres en telefoonnummer.

"Deze informatie kan gebruikt worden om de Twittergebruiker te identificeren en lokaliseren", aldus het Amerikaanse ministerie van Justitie.

Twitter bedankte in een verklaring de Amerikaanse inlichtingendiensten en ministerie van Justitie voor het oppakken van de mannen.

Saoedi-Arabië krijgt al langer kritiek van Westerse landen dat het mensen die kritiek op de koninklijke familie hebben de mond probeert te snoeren. De kroonprins Mohammed bin Salman wordt in verband gebracht met de moord op de journalist Jamal Khashoggi vorig jaar.