Woensdag zijn 37 mensen doodgeschoten en 60 mensen gewond geraakt tijdens een hinderlaag op een konvooi mijnwerkers van de Canadese goudmijn Semafo in het oosten van Burkina Faso.

Het is een van de zwaarte schietpartijen van de afgelopen jaren. De Canadese eigenaren van de mijn hadden al extra veiligheidsmaatregelen genomen vanwege eerdere aanslagen op mijnwerkers in Burkina Faso. Het konvooi van vijf bussen met mijnwerkers werd tijdens de aanslag daarom al begeleid door het leger.

Een van de bussen reed over een bermbom, waarna een onbekend aantal mensen het vuur op de bus opende. De aanvallers schoten ook op de begeleidende militairen, het is nog onduidelijk of en hoeveel van hen tijdens de schietpartij zijn omgekomen.

Het is de afgelopen maanden onrustig in het land vanwege een toename van islamitisch geweld. In december van vorig jaar besloot de regering van Burkina Faso de noodtoestand uit te roepen in noordelijke provincies van het land, die grenzen aan Mali.