Juli Briskman, die in 2017 vanaf haar fiets haar middelvinger opstak naar de autocolonne van de Amerikaanse president Donald Trump en vervolgens haar baan verloor, heeft woensdag een zetel gewonnen in het regionale bestuur van de Amerikaanse staat Virginia.

Briskman stak in 2017 haar middelvinger op naar de Amerikaanse president toen deze met zijn konvooi langs haar reed onderweg naar zijn golfclub in Virginia. Er werd een foto van van het voorval gemaakt die vervolgens viral ging. De volgende dag werd ze door het bedrijf waar ze voor werkte vanwege de foto ontslagen.

Toch had Briskman geen spijt van de opgestoken middelvinger en zei ze boos te zijn over het politieke klimaat in de Verenigde Staten. Daarom besloot ze zelf de politiek in te gaan, door zich namens de Democratische partij kandidaat te stellen voor het lokale bestuur van haar staat, waar ze woensdag met 52 procent van de stemmen een zetel veroverde.

Hiermee zit Briskman dus in het bestuur van het gebied waar ook Trump's eerder genoemde golfclub onder valt.