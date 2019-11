De publieke hoorzittingen die onderdeel zijn van het afzettingsonderzoek naar de Amerikaanse president Donald Trump vinden volgende week plaats. Dat kondigde het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden woensdag aan.

Volgens het Huis gaat topdiplomaat en waarnemend ambassadeur in Oekraïne William Taylor op 13 november getuigen. Ook oud-ambassadeur Marie Yovanovitch komt met een getuigenis, zij zal op 15 november spreken.

Meer details over de zittingen, die ook op televisie worden uitgezonden, worden de komende dagen bekendgemaakt.

Het afzettingsonderzoek tegen Trump is in gang gezet omdat hij ervan wordt beschuldigd de Oekraïense regering onder druk te hebben gezet. Dit zou de president hebben gedaan omdat hij een strafrechtelijk onderzoek wilde naar de zoon van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden. De zoon van Biden, Hunter, was bestuurslid van het Oekraïense energiebedrijf Burisma.

Trump zou volgens de beschuldigingen bijna 400 miljoen dollar (ruim 361 miljoen euro) aan militaire hulp hebben geblokkeerd en een ontmoeting hebben geweigerd met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. De Amerikaanse president spreekt over een "heksenjacht" van de Democraten en ontkent dat hij iets verkeerd heeft gedaan in zijn interacties met Zelensky.