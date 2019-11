De Britse premier Boris Johnson heeft woensdag zijn opwachting gemaakt bij koningin Elizabeth, om haar toestemming te vragen het parlement te ontbinden. Dat markeert het officiële begin van de verkiezingscampagne in aanloop naar donderdag 12 december.

Johnson arriveerde 's ochtends bij Buckingham Palace en reisde na zijn audiëntie bij de koningin terug naar Downing Street 10, waar hij de verkiezingen formeel aankondigde.

De premier trapt woensdag ook de verkiezingscampagne van zijn Conservatieve Partij af. Hij belooft zijn kiezers dat hij "de Brexit gedaan zal krijgen" en vergeleek zijn voornaamste tegenstander, oppositiepartij Labour, met Sovjetleider Jozef Stalin, die miljoenen mensen liet omkomen in werkkampen.

"Ze doen net alsof hun haat alleen is gericht tegen zekere miljardairs en wijzen met hun vingers naar individuen, met een zelfgenoegzaamheid en wraakzuchtigheid die niet meer is vertoond sinds Stalin de koelakken vervolgde", schreef Johnson woensdag in een ingezonden stuk in de krant The Telegraph. "Ze willen de gehele basis van de welvaart van dit land vernietigen."

De regering van het Verenigd Koninkrijk schreef eind vorige maand vervroegde verkiezingen uit. Die moeten een einde maken aan meer dan drie jaar van diepe politieke verdeeldheid en verlamming vanwege de Britse uittreding uit de EU. Onzekerheid over de Brexit heeft een zware wissel getrokken op het vertrouwen van investeerders in de vijfde grootste economie ter wereld.

Brexit, Brexit, Brexit

Johnson beschouwt de Brexit duidelijk als hét centrale punt van de verkiezingen, maar het is niet uitgesloten dat ook binnenlandse overwegingen voor kiezers een grote rol zullen spelen. De toekomst van een van de kroonjuwelen van de Britse naoorlogse geschiedenis, het nationale zorgstelsel NHS, is een van die kwesties.

De Conservatieven hopen dat zij een parlementaire meerderheid zullen veiligstellen. Die moet de uittredingsovereenkomst die Johnson vorige maand met de EU bereikte goedkeuren. Dan kan het VK eind december of in januari volgend jaar uit de EU stappen.

In de peilingen hebben Johnson en de Conservatieven al geruime tijd een voorsprong van 10-15 procentpunten op Labour. Politicologen waarschuwen echter dat de grillen van de kiezer snel kunnen omslaan. In aanloop naar de verkiezingen van 2017 had Johnsons voorganger Theresa May ook een enorme voorsprong, maar uiteindelijk verloor zij haar parlementaire meerderheid.

Conservatieve campagne stroefjes uit startblokken

De Conservatieve campagne kende geen vlekkeloze start. Dinsdag bood de fractievoorzitter in het Lagerhuis, Jacob Rees-Mogg, zijn excuses aan voor zijn uitspraken over de brand in de Grenfell Tower in Londen, waarbij 71 mensen om het leven kwamen. In een interview op praatradiozender LBC zei Rees-Mogg dat de bewoners van de flat het "gezonde verstand" hadden moeten hebben om aanwijzingen van de brandweer dat zij in hun appartementen dienden te blijven te negeren.

Een dag later moest de partij weer door het stof, nadat de Conservatieven een gemanipuleerde video van een interview met de prominente Labour-politicus Keir Starmer naar buiten brachten. Die was zo aangepast dat het leek alsof Starmer hakkelde toen hem werd gevraagd naar de Brexit-plannen van zijn partij, terwijl dat in het oorspronkelijke gesprek niet het geval was.

Labour wil na verkiezingswinst een nieuwe uittredingsovereenkomst met de EU bereiken. Die moet vervolgens worden voorgelegd aan de kiezer, in een referendum dat de keuze biedt tussen die deal en het afblazen van de Brexit.