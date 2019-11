Een deelnemer aan de Hongkongse districtsverkiezingen van eind deze maand is woensdag neergestoken. Het slachtoffer Junius Ho, dat fel tegen de antiregeringsprotesten is gekant, is naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is stabiel.

De gewonde Ho laat vanuit het ziekenhuis weten dat hij buiten levensgevaar is. In een online verklaring meldt hij in zijn borst te zijn geraakt. Bij de aanval raakten ook twee van zijn collega's gewond.

De vermeende dader is met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht. Hij is aangehouden door de politie. Over zijn motief is nog niets bekend, maar mogelijk heeft de aanval te maken met de standpunten van Ho.

Ho kreeg veel kritiek vanwege een video die in juli bij het treinstation in Yuen Long is opgenomen. Daarin lacht de politicus en schudt hij de handen van mensen die vermoedelijk kort daarvoor tientallen demonstranten hadden mishandeld.

Ook andere kandidaten die deelnemen aan de verkiezingen op 24 november zijn aangevallen. Het gaat hierbij om voor- en tegenstanders van de regering van de Chinese president Xi Jinping. Een prodemocratisch districtslid verloor vorige week een deel van zijn oor, nadat een met een mes gewapende man hem daar beet.

Peking voorstander van meer maatregelen

Peking heeft woensdag - enkele uren na de aanval op Ho - tijdens een overleg met de regionale bestuurder Carrie Lam bekendgemaakt voorstander te zijn van meer maatregelen in de strijd tegen de onrust in Hongkong.

"We steunen de Hongkongse regering bij het nemen van proactieve en effectievere maatregelen om de sociale problemen op te lossen, aldus de Chinese vicepremier Han Zheng. Hierbij verwijst hij onder meer naar de hoge huren in de autonome regio.

Een dag eerder meldde de Chinese communistische partij het "separatistische gedrag" in Hongkong niet te tolereren. Dit was een reactie op het feit dat een aantal betogers onafhankelijkheid wil. Dit is echter geen algemene eis van de demonstranten.

Demonstranten voeren nog steeds bijna dagelijks actie. (Foto: Getty Images)

Onrust houdt nog steeds aan

In de afgelopen maanden wordt bijna dagelijks actiegevoerd tegen de regionale regering van Lam en de invloed van het centrale bestuur in Peking. Dinsdag zette de oproerpolitie nog traangas en waterkanonnen in tegen groepen demonstranten.

Hoewel de economie van Hongkong vanwege de aanhoudende onrust voor het eerst in tien jaar tijd in een recessie is beland, lijkt het er niet op dat de Lam en haar regering zullen instemmen met de andere eisen van de demonstranten.