Een cruciale getuige in het afzettingsonderzoek naar de Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn getuigenis bijgesteld. Gordon Sondland was als Amerikaanse ambassadeur voor de Europese Unie nauw betrokken bij de Oekraïneaffaire. Zijn nieuwe getuigenis lijkt te wijzen op een "quid pro quo" (voor wat hoort wat), schrijft The New York Times.

Het afzettingsonderzoek richt zich onder meer op de vraag of Trump zo'n 400 miljoen dollar (ruim 361 miljoen euro) aan defensiehulp voor Oekraïne inhield, in ruil voor een Oekraïens strafrechtelijk onderzoek naar zijn politieke rivalen, in het bijzonder de zoon van Democraat en oud-vicepresident Joe Biden.

In de nieuwe getuigenis zei Sondland onder ede dat dit het geval was. Sondland zegt dit ook zelf aan een Oekraïense overheidsfunctionaris verteld te hebben: het land zou waarschijnlijk geen defensiehulp ontvangen als het zich niet publiekelijk zou toeleggen op het onderzoeken van Hunter Biden.

Een belangrijke vraag in het afzettingsonderzoek is of er bij de Oekraïneaffaire sprake was van een quid pro quo. Deze nieuwe getuigenis vormt mogelijk nieuw belastend bewijs dat Trump zich hieraan schuldig maakte.

Eerder schreef Sondland in een sms-bericht aan topdiplomaat William Taylor dat er geen duidelijke quid pro quo was met betrekking tot de defensiehulp en strafrechtelijk onderzoek naar rivalen van Trump.

In zijn vorige getuigenis gaf Sondland hier geen verdere duidelijkheid over, maar liet de vraag open. Hij zei dat hij slechts herhaalde wat Trump hem had verteld, waardoor het mogelijk bleef dat hij de president niet geloofde.

De nieuwe, bijgestelde getuigenis suggereert dat Sondland wellicht niet helemaal open is geweest tegenover Taylor en dat hij mogelijk wel wist dat de defensiehulp afhankelijk was van de strafrechtelijke onderzoeken.

Taylor legde eerder zelf de meest schadelijke getuigenis tot nu toe af in het afzettingsonderzoek. De topdiplomaat zei niet alleen dat er inderdaad een quid pro quo was, maar ook dat er twee kanalen bestonden voor beleid ten aanzien van Oekraïne: het gebruikelijke, officiële kanaal en een onofficieel kanaal.

Het onofficiële kanaal bestond volgens Taylor uit EU-ambassadeur Sondland, gezant Kurt Volker, energieminister Rick Perry en de persoonlijke advocaat van Trump, Rudy Giuliani.