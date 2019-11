De zuidelijke separatisten in Jemen hebben een akkoord getekend met de Jemenitische overheid en Saoedi-Arabië. Het akkoord zou een einde moeten maken aan de gevechten tussen de regering en hun voormalige bondgenoten.

Over de inhoud van dit zogenoemde 'Riyadakkoord' is tot dusver nog niets bekend, maar de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman zegt dat het een stap is richting een politieke oplossing om de Jemenitische oorlog te beëindigen.

Jemen is sinds 2015 verwikkeld in een burgeroorlog tussen de overheid en Houthi-rebellen. De zuidelijke separatisten noemen zich de Southern Transnational Council (STC).

Oorspronkelijk stond de STC de regering bij in het gevecht tegen de Houthi's, maar in 2018 raakten ze in onmin met de overheid en ontstond er een conflict binnen een conflict.