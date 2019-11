Drie Italiaanse brandweerlieden zijn dinsdagochtend om het leven gekomen bij een gasexplosie in de Italiaanse provincie Alessandria. Bij restanten van de ontplofte gasfles is een op afstand bedienbare timer gevonden, waardoor de lokale Italiaanse officier van justitie vermoedt dat er opzet in het spel is, schrijft persbureau AP.

Drie andere brandweerlieden liggen nog in het ziekenhuis. Zij waren met hun drie overleden collega's op een leegstaand pand in de Italiaanse gemeente Quargnento afgekomen nadat buren van het pand de politie hadden gealarmeerd over een eerste explosie.

Tijdens het nablussen van de daarbij ontstane vlammen volgde een tweede explosie en stortte het gebouw in. De brandweerlieden raakten bedolven onder het puin.

Door het vinden van de timer vermoedt officier van justitie Enrico Cerci dat er opzet in het spel is. Er wordt echter nog gegist naar een motief om de brandweermannen om te brengen. Volgens lokale media is er geen sprake van een terroristische aanslag.

De eigenaar van het pand is ondervraagd, maar voor zover bekend is nog niemand aangehouden.