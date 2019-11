De Nigeriaanse politie heeft maandag 259 mensen bevrijd uit een islamitische kostschool in het zuidwesten van het land.

Sommige mensen waren geketend. Negen personen, onder wie de eigenaar van de kostschool, zijn gearresteerd.

De afgelopen weken heeft de Nigeriaanse politie meer dan duizend mensen bevrijd uit de traditionele islamitische kostscholen. President Muhammadu Buhari heeft de politie opgedragen een einde te maken aan "ongewenste culturele praktijken die neerkomen op het mishandelen van kinderen".

De traditionele islamitische kostscholen, ook wel Almajiri-scholen genoemd, zijn populair in Nigeria. In het land is een groot tekort aan gratis staatsscholen en kunnen ouders boeken en schoolkleding niet betalen. Veel Nigeriaanse kinderen worden daarom naar de Almajiri-scholen gestuurd.

Er is weinig toezicht op deze scholen, wat in enkele gevallen leidt tot erbarmelijke omstandigheden. In oktober werden nog 67 leerlingen uit een soortgelijke school bevrijd, waar ze geketend, gemarteld en verkracht zouden zijn.