Frankrijk gaat quota instellen voor arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie, maakt de Franse minister van Werkgelegenheid Muriel Pénicaud dinsdag bekend.

Frankrijk stelt daarmee voor het eerst een maximum in op het aantal arbeiders van buiten de EU die het land in mogen om te werken.

Pénicaud kondigde op de Franse televisie aan dat de quota komende zomer ingaan. Volgens de minister wordt er een lijst van relevante beroepsgroepen gemaakt, waarbij elk beroep een eigen quotum krijgt. Welke beroepen op die lijst komen, maakte ze niet bekend.

"Onze prioriteit is om Fransen te helpen terug te keren op de arbeidsmarkt. Als dat is gebeurd, zijn vluchtelingen welkom om hier een baan te zoeken", aldus Pénicaud. "We zullen mensen van buiten blijven binnenhalen als dat noodzakelijk is, afhankelijk van hun beroep en expertise."

De maatregel werd al langer geëist door rechtse partijen in het parlement. Minister-president Edouard Philippe zei in oktober dat hij niet onwelwillend tegenover dergelijke quota stond.