Turkije claimt de zus van de gedode IS-leider Abu Bakr Al Baghdadi te hebben opgepakt. Het land hoopt veel informatie over de interne gang van zaken bij Islamitische Staat los te peuteren bij de 65-jarige Rasmiya Awad.

Zij zou in Noord-Syrische stad Azaz zijn opgepakt, samen met haar man en schoondochter. De arrestatie kon niet worden bevestigd door internationale persbureaus Reuters en AP. Er is verder nog weinig bekend over de vrouw.

Turkije noemt de aanhouding "het bewijs dat de operatie tegen terrorisme succesvol is". Het land is bezig met een offensief in Noord-Syrië om een "buffer tegen terrorisme te creëren".

Het nieuws volgt anderhalve week na de dood van IS-leider Al Baghdadi. Hij is omgekomen bij een Amerikaanse militaire operatie, zo maakte de Amerikaanse president Donald Trump eind oktober bekend.

Inmiddels zou de terreurorganisatie Abdullah Qardash hebben aangesteld als nieuwe leider. Van hem is nog weinig bekend, al denken Amerikaanse inlichtingendiensten dat hij al een hoge positie binnen IS bekleedde, mogelijk onder een andere naam.