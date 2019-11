Iran maakte op maandag bekend 60 nieuwe nucleaire centrifuges voor de verrijking van uranium in gebruik te hebben genomen. Daarmee overtreden ze de atoomafspraken die in 2015 werden gemaakt met andere nucleaire grootmachten.

De Iraanse president Hassan Rouhani kondigde in september al aan de nieuwe centrifuges te zullen ontwikkelen. Dit omdat de Verenigde Staten zich in 2018 hebben teruggetrokken uit het akkoord en Iran sindsdien hebben belast met verschillende economische sancties vanwege hun uraniumgebruik.

In het akkoord van 2015 was afgesproken dat Iran enkel mag beschikken over 5.000 IR-1 centrifuges, een verouderd model. Iran heeft nu 60 IR-6 centrifuges ontwikkeld, die uranium tien keer sneller kunnen verrijken dan de oude modellen, aldus het hoofd van de Iraanse Atoomorganisatie Ali Akbar Salehi.

Duitsland zei maandag dat de nieuwe centrifuges in overtreding zijn met de eerder gemaakte afspraken en vraagt Teheran de ontwikkeling terug te draaien. De Verenigde Staten noemen de nieuwe centrifuges een stap in de verkeerde richting.

Iran zegt dat het het verrijkte uranium alleen gaat gebruiken om stroom op te wekken, maar vooral de Verenigde Staten zetten daar vraagtekens bij. Maandag heeft de Amerikaanse president Donald Trump daarom nieuwe sancties opgelegd aan negen mensen rondom de Iraanse leider Ayatollah Ali Khamenei, waaronder een van zijn zonen.