De Verenigde Staten zijn maandag officieel het traject in gegaan om uit het klimaatakkoord van Parijs te treden. Het proces duurt een jaar en is rond zijn op de dag na de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde in de zomer van 2017 al officieel aan uit het akkoord te zullen stappen. Maandag heeft de VS de officiële documenten hiervoor naar de Verenigde Naties gestuurd.

De VS zal hiermee vanaf 4 november 2020 het enige land ter wereld zijn dat niet meedoet aan de overeenkomst. Het akkoord werd in 2015 gesloten in Parijs.

"The VS is trots op ons geschiedenis als wereldleider in het terugdringen van broeikasgassen, het bevorderen van weerbaarheid, stuwen van onze economie en het verzekeren van energie voor onze burgers. Ons model is realistisch en pragmatisch", stelt de minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo op Twitter.

VS op één na grootste uitstoter

Milieuorganisaties in de VS zeggen dat ze hopen dat het land weer het akkoord instapt met nog ambitieuzere doelen als Trump verslagen wordt in de verkiezingen van 2020.

Decennialang stootte de VS het meeste broeikasgas ter wereld uit, totdat China het in 2006 inhaalde. De VS was in 2018 was de VS goed voor 15 procent van de wereldwijde uitstoot. China stootte vorig jaar 27 procent van de broeikasgassen uit, maar is onderweg om aan hun deel van het klimaatakkoord te voldoen--al stellen critici dat dit niet genoeg zal zijn om de Parijs-doelen te halen.

In het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat de gemiddelde temperatuur op aarde niet meer dan 2 graden Celsius mag stijgen ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Daarbij is het streven om te stijging tot 1,5 graad te beperken.

Onder het huidige beleid zal de temperatuur echter tussen de 2,4 en 4,3 graden stijgen, aldus de laatste voorspellingen.