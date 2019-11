Curaçao zit maandag al uren zonder stroom. De elektriciteit viel rond 9.15 uur (lokale tijd) uit en het gaat vermoedelijk nog uren duren voordat de storing is verholpen, melden verschillende Curaçaose media.

De stroomstoring zou zijn ontstaan door een explosie in een transformatorhuisje op het terrein van raffinaderij Isla.

Volgens curacao.nu werken techneuten van elektriciteitsleverancier Aqualectra hard aan een oplossing, maar kan het nog uren duren voordat het euvel verholpen is.

De stroom valt met enige regelmaat uit op Curaçao, maar het was voor het laatst in 2006 dat het hele eiland 'in het donker zat'.