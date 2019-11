Het Britse Lagerhuis heeft maandag Lindsay Hoyle verkozen tot opvolger van vertrekkend voorzitter John Bercow, die de belangrijke parlementaire functie meer dan een decennium vervulde.

Hoyle (62) is parlementariër van de Labour Party voor het district Chorley. Hij was hiervoor voorzitter van de Ways and Means-commissie en een van de drie vicevoorzitters van het Lagerhuis onder Bercow.

De Lagerhuisvoorzitter bewaakt de orde in de Britse Tweede Kamer, zorgt dat de parlementaire procedures correct worden gevolgd en bepaalt de volgorde van sprekers tijdens debatten. Hij of zij besluit ook welke wijzigingsvoorstellen mogen worden ingediend op plannen van de regering en welke vragen de oppositie mag stellen.

Bercow genoot wereldwijde bekendheid

Scheidend voorzitter John Bercow verwierf wereldwijde bekendheid als de parlementaire arbiter van het Brexit-proces. De Conservatief bezette zijn post sinds 2009. In de drie jaar sinds het Verenigd Koninkrijk ervoor koos de EU te verlaten, maakten de politieke patstellingen die op dat besluit volgden Bercow invloedrijker dan veel Lagerhuisvoorzitters in het verleden.

Sommige MP's (Members of Parliament) beschuldigden Bercow ervan de parlementaire tradities te doorbreken door tegenstanders van de Brexit-plannen van de regering veel ruimte te geven. Anderen waren hem juist dankbaar voor de gelegenheid die hij bood om de regeringsplannen kritisch door te lichten.

Voorzitter geselecteerd in geheime stemrondes

Zeven kandidaten dienden zich aan om Bercow op te volgen. Zij hadden elk de steun van twaalf MP's nodig om deel te nemen aan het stemproces. Nadat zij elk spreektijd in het Lagerhuis kregen om hun kandidaturen te motiveren, volgden een aantal geheime stemrondes.

Toen de eerste ronde geen winnaar met meer dan de helft van de stemmen opleverde, vielen de kandidaat met de minste stemmen en kandidaten die geen 5 procent van het totale stemmenaantal wisten te behalen af. Uiteindelijk waren er vier stemrondes nodig totdat Hoyle een meerderheid van de stemmen kreeg.

Veel afhankelijk van uitkomst verkiezingen

De nieuwe Lagerhuisvoorzitter zal nog even moeten wachten, voordat duidelijk wordt wat zijn rol precies wordt. Als de vervroegde verkiezingen die op donderdag 12 december worden gehouden een kabinet opleveren dat kan bogen op een meerderheid in het Lagerhuis, krijgt Hoyle waarschijnlijk minder invloed dan zijn voorganger. De Conservatieven hebben als regeringspartij sinds 2017 geen meerderheid.

Bercow (56) - die de gebruikelijke parlementaire vermaning 'Order!' tot zijn lijfkreet maakte door die veertienduizend keer met kracht uit te spreken - heeft gezegd dat hij de politiek verlaat. Hij heeft nog geen duidelijke plannen, maar wil wat gaan schrijven en optreden als spreker, zei hij in een interview met de BBC.