De Duitse officier van justitie heeft maandag 7,5 jaar cel tegen atlete Madiea G. geëist. De Nederlandse werd op 18 juni bij een routinecontrole aangehouden met meer dan 50 kilo drugs in haar auto. Over ongeveer een uur wordt de uitspraak verwacht.

Voor drugssmokkel kan in Duitsland tussen de twee en vijftien jaar cel worden opgelegd.

De vrouw heeft altijd volgehouden dat zij niets wist van de drugs in haar auto. De atlete zei dat ze op weg was naar een training, maar dat verhaal acht de Duitse politie ongeloofwaardig.

Tijdens de zitting zei de advocaat van G. dat de atlete ervan uitging dat ze doping vervoerde, schrijven meerdere media. Daarmee wilde ze "haar carrière uit het slop halen". Meerdere, niet-benoemde atleten zouden de doping met haar gaan delen bij een Duitse dopingarts.

In de achterbak van haar auto troffen agenten 43 kilo xtc en 13 kilo methamfetamine (crystal meth, zie foto) aan. In het dashboardkastje vonden agenten 12.000 euro.

Volgens G. was alleen de 360 euro die in haar kleding werd gevonden van haar, maar volgens haar Nederlandse advocaat Brian de Pree lijkt het er niet op dat zij in de val is gelokt.

Vrouw nam in 2016 deel aan Olympische Spelen

G. maakte in 2016 deel uit van de atletiekploeg die deelnam aan de Olympische Spelen. De nationaal indoorkampioene op de 400 meter had zich met de Nederlandse estafetteploeg voor het WK op de 4x400 meter geplaatst.

De vrouw maakt inmiddels geen deel meer uit van het estafetteteam.