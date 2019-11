De Indiase autoriteiten hebben in New Delhi de noodtoestand uitgeroepen vanwege extreme smogmetingen. Het lucht- en wegverkeer in de hoofdstad van India is ernstig ingeperkt; scholen zijn gesloten en bouwprojecten zijn stilgelegd.

Volgens metingen die in het weekend zijn gedaan, is de concentratie fijnstof in de lucht 25 keer hoger dan de maximum concentratie die volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is toegestaan.

De enorme hoeveelheid fijnstof in de lucht leidt tot veel gezondheidsproblemen. Ziekenhuizen in New Delhi zien de afgelopen dagen een zorgwekkende toename van het aantal patiënten met ademhalingsklachten.

Een groot deel van de auto's mag de straat niet meer op, om de fijnstofconcentratie terug te dringen. Tientallen vluchten naar New Delhi mochten niet meer landen in de stad en moesten uitwijken.

De KLM laat maandag weten dat de beperkingen vooralsnog geen consequenties hebben voor de dagelijkse vlucht van en naar Schiphol.

Scholen zijn gesloten, bewoners blijven thuis

Scholen zijn gesloten tijdens de noodtoestand. Overheidsdiensten en universiteiten in de stad delen op grote schaal mondkapjes uit aan inwoners. Veel mensen durven de straat niet meer op uit angst voor ademhalingsproblemen.

New Delhi telt 22 miljoen inwoners en is daarmee de op vier na grootste stad ter wereld. De Indiase metropool staat te boek als de meest vervuilde stad ter wereld. In november en december nemen de problemen vaak extra toe door boeren die delen van hun landerijen in brand steken om ongewenste insecten en slakken te doden.

Overheid wil niet optreden tegen branden door boeren

Het Hooggerechtshof buigt zich komende week over een zaak die milieuorganisaties hebben aangespannen om de overheid te dwingen deze verbrandingen te beperken. De overheid is huiverig tegen deze praktijken op te treden uit angst hun kiezers onder de boeren van zich te vervreemden.

Een uitzicht op verbetering van de fijnstofconcentratie in New Delhi is er de komende dagen overigens niet; door milde regenval is de lucht vochtig, waardoor de luchtvervuiling langer in de lucht blijft hangen. Pas over twee dagen wordt er enige wind verwacht, die de vervuilde lucht kan verdunnen en verspreiden.