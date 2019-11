Vietnamese autoriteiten hebben vorige week nog eens zes personen aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de dood van 39 verstekelingen die in een gekoelde trailer in het Britse Essex zijn gevonden, meldt persbureau Reuters maandag.

Eerder werden al twee Vietnamezen aangehouden. Ook staan twee Noord-Ierse mannen, onder wie de 25-jarige chauffeur, terecht voor doodslag, mensensmokkel en witwassen.

De Britse politie is nog op zoek naar twee Noord-Ierse broers die cruciaal zouden zijn voor het onderzoek. Volgens de Britse officier van justitie is een "wereldwijde bende van mensensmokkelaars" bij het misdrijf betrokken.

Dit weekend meldde de Britse politie dat zij ervan uitgaan dat alle slachtoffers de Vietnamese nationaliteit hebben. Dit concludeerde de politie na contact met de vermoedelijke nabestaanden. De resultaten van de autopsie moeten dat vermoeden nog bevestigen.

In de gekoelde trailer van de vrachtwagen werden de lichamen van 31 mannen en 8 vrouwen gevonden. De trailer was van het Belgische Zeebrugge met de ferry naar een Engelse haven vervoerd. Waardoor en wanneer de slachtoffers precies om het leven zijn gekomen, is nog onbekend.

Vietnamese politie neemt DNA af bij nabestaanden

De Vietnamese politie heeft afgelopen zondag DNA afgenomen bij de vermoedelijke nabestaanden van de slachtoffers. Eerst werd gezegd dat de slachtoffers mogelijk de Chinese nationaliteit hadden, maar vanuit Vietnam kwamen berichten van ouders die hun kinderen misten.

De Vietnamese premier Nguyen Xuân Phúc gaf lokale autoriteiten zaterdag de opdracht onderzoek te doen naar mogelijke Vietnamese slachtoffers.

Ook werd vorige week zaterdag in Vietnam al een herdenkingsdienst voor een van de mogelijke slachtoffers gehouden. De identificatie van de lichamen in de vrachtwagen is echter nog niet helemaal afgerond.