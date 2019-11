De klokkenluider wiens getuigenis de basis vormt voor de afzettingsprocedure van de Amerikaanse president Donald Trump, heeft zondag via zijn advocaten laten weten vragen vanuit de Republikeinse partij persoonlijk per brief te willen en zullen beantwoorden.

Mark Zaid, de advocaat van de klokkenluider, zegt dat dit een reactie is op de inspanningen van de Republikeinen en de president om de identiteit van de klokkenluider te onthullen. De klokkenluider binnen de Amerikaanse inlichtingendiensten heeft altijd gezegd anoniem te willen blijven.

Republikeinen zouden geprobeerd hebben "de identiteit van onze cliënt te onthullen, waardoor zijn veiligheid en die van zijn familie in gevaar is", aldus Zaid op Twitter. Zondag tweette president Trump ook voor het eerst expliciet dat de klokkenluider zichzelf moet onthullen.

De ondervraging van de klokkenluider wordt geleid door de Democratische partij, omdat deze partij op dit moment de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden heeft. Verschillende Republikeinen hebben geklaagd dat de ondervraging daarom niet eerlijk zou zijn en eisen dat de klokkenluider zichzelf onthult zodat zij hem ook kunnen ondervragen.

De klokkenluider wil de vragen van de Republikeinen per brief beantwoorden om te laten zien dat hij of zij onpartijdig is.

Huis ingestemd met regels afzettingsprocedure

Volgens een klokkenluider heeft de Amerikaanse president de dit jaar verkozen president van Oekraïne Volodymyr Zelensky onder druk gezet om belastende informatie over Joe Biden en diens zoon te vinden. Als drukmiddel zou Trump ongeveer 400 miljoen dollar (ruim 365 miljoen euro) aan steun voor Oekraïne hebben achtergehouden.

Donderdag stemde het Huis van Afgevaardigden in met de regels omtrent de afzettingsprocedure.