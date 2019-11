Bij aanhoudende protesten in de Iraakse hoofdstad Baghdad zijn zaterdag een dode en 91 gewonden gevallen. Dat meldden de Iraakse veiligheidsdiensten.

Opnieuw verzamelden tienduizenden demonstranten zich in Bagdad en blokkeerde wegen die naar een grote haven leidden. De Iraakse veiligheidsdiensten plaatsen zaterdag al betonnen muren om de opkomst van de demonstranten mogelijk te verkleinen.

Een spontaan ontstane groep demonstranten eiste echter om de gebouwde muren neer te halen. De Iraakse politie zette eerder onder andere ook rubberen kogels en traangas in om anti-regeringsdemonstranten uiteen te drijven.

De protesten in Bagdad begonnen op 1 oktober. Inwoners van de hoofdstad zijn boos over vermoedelijke corruptie binnen de regering, de hoge werkloosheid in het land en het gebrek aan basisvoorzieningen. Al snel grepen veiligheidstroepen hard in.