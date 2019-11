Een Amerikaanse rechter in de staat Oregon heeft zaterdag een regel rondom zorgverzekeringen van immigranten, die eerder werd aangekondigd door president Donald Trump geblokkeerd.

De regel zou ervoor zorgen dat potentiële immigranten binnen dertig dagen na aankomst in Amerika moesten bewijzen dat ze een Amerikaanse zorgverzekering hebben.

Ook zouden immigranten moeten kunnen aantonen dat ze over genoeg geld beschikken om te kunnen betalen voor 'redelijkerwijs te verwachten medische kosten.'

De regel zou zondag van kracht worden, maar door de beslissing van de rechtbank in Portland is deze datum in ieder geval van de baan.