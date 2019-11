Twee Braziliaanse inheemsen zijn vrijdag in het Amazonegebied beschoten door houthakkers die bezig waren met illegale houtkap. Hierbij is één van hen overleden. De ander wist te vluchten, maar raakte wel gewond. Beide mannen waren beschermers van het tropische regenwoud.

De stam Guajajara, een van de grootste stammen in het Zuid-Amerikaanse land, heeft het schietincident zaterdag bekendgemaakt. Het dodelijke slachtoffer, een jonge vader, kreeg tijdens het jagen een kogel door zijn hoofd.

De slachtoffers waren lid van een natuurbeschermingsorganisatie die de inheemsen jaren geleden zelf hebben opgericht tegen illegale houtkap, mijnbouw en brandstichting voor landontginning. Sinds het aantreden van president Jair Bolsonaro begin dit jaar zijn de ontbossingen in een stroomversnelling geraakt.

De overleden man vertelde in september nog tegen persbureau Reuters dat het beschermen van het regenwoud een gevaarlijke taak was, maar dat de stammen moesten blijven vechten. "We moeten deze manier van leven behouden voor de toekomst van onze kinderen", zei hij.

Zijn lichaam ligt nog in het regenwoud waar hij is gedood, zegt APIB, een organisatie die een groot deel van de Braziliaanse inheemse bevolking vertegenwoordigt. De nationale politie heeft een team rechercheurs op de zaak gezet.

'Schietincident direct gevolg van regeringsbeleid'

"De regering van Bolsonaro heeft inheems bloed aan zijn handen", meent APIB. "Het toename van geweld in inheemse gebieden is een direct gevolg van zijn hatelijke toespraken en maatregelen tegen onze mensen."

De president staat bekend als een groot voorstander van exploitatie van het Amazonegebied. Onder zijn bewind zijn diverse natuur- en inheemse organisaties in het land zwakker geworden. Hierdoor zijn stammen aan hun lot overgelaten en moeten ze zichzelf beschermen, zegt APID-leider Sonia Guajajara.

Bij conflicten over landgebruik in de Amazone zijn in de afgelopen tien jaar meer dan driehonderd personen om het leven gekomen, meldde mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch afgelopen zomer.