De Amerikaanse president Donald Trump heeft sinds hij begin 2017 het Witte Huis betrok zeker 145 tweets van anderen gedeeld waarin samenzweringstheorieën of extremistische opvattingen voorkwamen. Dat blijkt uit onderzoek van The New York Times.

Het Amerikaanse dagblad presenteerde zaterdag een onderzoek naar de ongeveer elfduizend tweets die Trump als president plaatste. Daaruit komt naar voren wat hij zelf twittert, maar ook welke tweets worden gericht aan de Amerikaanse president en in welke virtuele wereld hij zich mengt. Het gaat hierbij regelmatig om extremisten, bedriegers en ook spionnen.

Er worden ongeveer duizend tweets per minuut naar Trumps account gestuurd, met de bedoeling dat hij ze leest. Daarbij komen onder meer tags voorbij als #HitlerDidNothingWrong (Hitler heeft niets fout gedaan, red.) en #IslamIsSatanism (Islam is Satanisme, red.). Uit de regelmatige retweets van Trump blijkt dat hij in ieder geval sommige van deze tweets onder ogen krijgt.

Trump wordt onder meer bestookt door duizenden tweets van nepaccounts die zijn te relateren aan de inlichtingendiensten van Rusland, China en Iran, blijkt uit onderzoek van The New York Times. Dit gaat om Iraanse accounts die twitterden dat Trump wordt 'gecontroleerd' door zionisten of Russische accounts die Trump zeker 30.000 keer tagden in tweets over de muur op de Mexicaanse grens of over hoe hij omgaat met zwarte American football-spelers. Trump retweette zelf een tweet van een Russisch nepaccount waarin "We houden van je, Mr President" stond.

Trump retweette zeker 145 tweets van ongeverifieerde accounts waarin het ging over samenzweringstheorieën of extreme denkbeelden. Een aantal van deze accounts is inmiddels geschorst door Twitter.

Trump twittert regelmatig over complotten

Trump zelf twittert met grote regelmatig over deep state-complotten tegen hemzelf en betichtte met name veel Democraten van landverraad, onder wie voorzitter Nancy Pelosi van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.

The New York Times schrijft dat Trump met zijn twittergedrag heeft geholpen om een "cultuur van achterdocht en wantrouwen van feiten in de politiek te verspreiden".

In het verleden retweette de Amerikaanse president onder meer berichten van complotaanhangers, onder wie mensen die regelmatig twitterden over 'pizzagate'; een complottheorie over Democratische politici die een kindermisbruiknetwerk zouden runnen vanuit een pizzatent in Washington.

Ook zijn veel van zijn volgers en ook retweets van Trump de linken aan de QAnon-beweging, een extreemrechtse groepering die geloof in een deep state-complot tegen Trump en zijn aanhangers. Deze deep state zou een elitenetwerk zijn dat zich bezighoudt met satanisme, pedofilie en kannibalisme. De FBI ziet QAnon als een potentiële binnenlandse terrorismedreiging.