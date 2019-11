Hongkongers voeren zaterdag voor het 22e achtereenvolgende weekend actie tegen de regering. Een deel van de acties was door de autoriteiten verboden, maar dat besluit wordt door duizenden mensen genegeerd. Bij botsingen met de oproerpolitie zijn traangas en waterkanonnen tegen hen ingezet.

Er is zaterdag in vergelijking tot de afgelopen paar weken relatief veel geweld gebruikt door zowel de betogers als de politie. De situatie is in de loop van de avond uit de hand gelopen. Eerder op de dag werden nog meerdere vreedzame protesten gehouden.

Een groep actievoerders gooit met molotovcocktails en steken ook zelfgeplaatste wegblokkades in brand. Ook winkels en bedrijven moeten het weer ontgelden. Vanwege de aanhoudende onrust is de economie van Hongkong voor het eerst in tien jaar tijd in een recessie beland.

Voor het eerst sinds het ontstaan van de protesten is een pand van het Chinese persbureau Xinhua gevandaliseerd. Hongkongers hebben als inwoners van een Chinese autonome regio veel vrijheden, maar vrezen voor de toenemende invloed van de centrale regering in Peking.

Demonstranten hebben het Chinese persbureau Xinhua aangevallen. (Foto: Getty Images)

Demonstranten willen meer democratie

Er zijn zaterdag ook mensen de straat op gegaan om hun ongenoegen te uiten over de gang van zaken rondom de districtsverkiezingen van eind november. De prominente activist Joshua Wong is deze week als enige kandidaat uitgesloten van deelname.

De 23-jarige Hongkonger, die in 2014 de Paraplubeweging leidde, riep de demonstranten vervolgens op zaterdag massaal te demonstreren tegen het besluit van de autoriteiten. "Zo kunnen we de wereld laten zien dat we vechten voor vrije verkiezingen", verklaarde hij.

Een van de eisen die de demonstranten hebben is universeel stemrecht. Op dit moment wordt de hoogste leider van Hongkong gekozen door een comité met voornamelijk leden die Peking steunen. Een deel van de bevolking wil de opvolger van de omstreden Carrie Lam zelf kiezen.