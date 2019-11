Een autobom op een markt in de Syrische stad Tel Abyad vlak bij de Turkse grens heeft zaterdag het leven geëist aan dertien mensen, melden Turkse staatsmedia en het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Er vielen meer dan dertig gewonden.

Tel Abyad is een van de twee grote grenssteden die de afgelopen weken onder vuur lagen tijdens de Turkse inval in het noordoosten van Syrië. Turkse troepen viel op 9 oktober het grensgebied binnen om een 'veiligheidsregio' te creëren voor de Syrische vluchtelingen die op dit moment in Turkije verblijven.

De aanslag is nog door niemand opgeëist. De Turkse overheid denkt dat de Koerdische YPG-militairen achter de aanslag zitten, die voor de inval de autoriteit hadden in het noordoosten van Syrië. Turkije beschouwt YPG als een terroristische organisatie.

Vrijdag hielden Turkije en Rusland voor het eerst gezamenlijke grondpatrouilles in de regio, nadat zij een deal hadden gesloten om YPG uit de regio te weren.